валюта
СпецтемаСлова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер

Шульц уходит с должности главы Европарламента, чтобы баллотироваться в Бундестаг

Шульц уходит с должности главы Европарламента, чтобы баллотироваться в Бундестаг
Председатель Европарламента Мартин Шульц сообщил, что не намерен баллотироваться на новый срок мандата руководителя в Европейском парламенте. Как передает replyua.net, политик будет принимать участие в выборах в Бундестаг в качестве представителя Социал-демократической партии Германии.

«Мое решение принято. Я не намерен выдвигать свою кандидатуру на должность главы Европарламента», - сказал сегодня Шульц в Брюсселе, общаясь с представителями СМИ. Чиновник сообщил о своих планах быть первым в избирательном списке СДПГ в Северном Рейн-Вестфалии на выборах, которые состоятся в следующем году. Шульц утверждает, что до окончания своего мандата будет добросовестно выполнять все свои обязательства в качестве главы Европарламента.

Свое решение об уходе из занимаемой должности Мартин Шульц назвал непростым, поскольку занимаемая должность для него была крайне важной вне зависимости от должности – начиная с европейского депутата и заканчивая руководителем фракции социалистов и председателя всего института. «Я делал все, чтобы политика Европы становилась сильнее и имела больше влияния», - сказал Шульц.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Слова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
24 ноя 2016
11868

Муждабаев: предатель, сдавший Крым, пробивает себе дорогу в украинской политике

Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook пишет о Анатолие Могилеве, который до Майдана являлся «хозяином Крыма» и ставленником Януковича. Муждабаев подчеркивает, что он «пересидел» тяжелые для


Последние новости

Шульц уходит с должности главы Европарламента, чтобы баллотироваться в Бундестаг

В соцсетях высмеяли обещание Порошенко

Суд відновив діяльність банку "Велес" - Гонтарева

Захисники Єфремова вимагають звільнити їх підзахисного негайно

Балчун не оправдывает ожиданий

Reuters: РФ тайно поставляет топливо в Сирию в обход санкций

РФ визнала Джемілєва молодшого громадянином України і готова його звільнити

Синоптики прогнозируют холодную погоду и снегопады

Украине и Грузии предоставят безвиз не ранее лета 2017 года

Міноборони: ФСБ РФ потрібно трішки пригальмувати з серіалом "українські шпигуни"

Событие в США: вскрыта капсула времени

Йозвяк розповів про можливості надання безвізового режиму для України

Кардин: Россия должна ответить за преступления в Украине

В Украине растет количество свалок с токсичными отходами

Какая судьба ожидала бы Украину без Майдана – мнение эксперта

В Украине резко увеличились запасы семян подсолнечника

У ФСБ РФ кажуть, що схопили ще одного "українського шпигуна"

Россия отправила на Донбасс еще один гумконвой

Терорист з "ДНР" хотів оформити українську пенсію

В 2017 году в Украине появится Служба финансовых расследований

 Новости за день