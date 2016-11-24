Шульц уходит с должности главы Европарламента, чтобы баллотироваться в Бундестаг

Председатель Европарламента Мартин Шульц сообщил, что не намерен баллотироваться на новый срок мандата руководителя в Европейском парламенте. Как передает replyua.net, политик будет принимать участие в выборах в Бундестаг в качестве представителя Социал-демократической партии Германии.
«Мое решение принято. Я не намерен выдвигать свою кандидатуру на должность главы Европарламента», - сказал сегодня Шульц в Брюсселе, общаясь с представителями СМИ. Чиновник сообщил о своих планах быть первым в избирательном списке СДПГ в Северном Рейн-Вестфалии на выборах, которые состоятся в следующем году. Шульц утверждает, что до окончания своего мандата будет добросовестно выполнять все свои обязательства в качестве главы Европарламента.
Свое решение об уходе из занимаемой должности Мартин Шульц назвал непростым, поскольку занимаемая должность для него была крайне важной вне зависимости от должности – начиная с европейского депутата и заканчивая руководителем фракции социалистов и председателя всего института. «Я делал все, чтобы политика Европы становилась сильнее и имела больше влияния», - сказал Шульц.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Слова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер