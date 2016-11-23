В Европарламенте хотят создать европейский оборонный союз

Депутаты Европарламента поддержали целесообразность создания оборонного союза ЕС. Как передает replyua.net, этим решением предусмотрено увеличение валового внутреннего продукта для расходов на потребности обороны на 2 процента. Голоса за принятие резолюции отдали 369 евродепутатов. Противниками такого решения стали 255, а воздержались 70 депутатов. Стоит отметить, что это решение Европарламента не является обязательным для выполнения.
«В последнее время обстановка с гарантией безопасности на европейском континенте в существенной степени стала хуже в последнее время. Причиной этого стали такие проблемы, как террористические акты, существование гибридной угрозы или нестабильность в кибер- и энергетической сфере. И эти угрозы ни одно государство не может решить самостоятельно», - сказано в тексте принятого документа. Создание подобного оборонного союза предполагает выделение странами ЕС средств на военные миссии, а также увеличение общего количества техники, в том числе, вертолетов. Как известно, 14 ноября главы оборонных ведомств Европейского союза завершили утверждение плана, предусматривающего реализацию вопросов, связанных с охраной и безопасностью. При этом отмечалось, что формирование военных сил ЕС не предусматривается.
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