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В России обеспокоены созданием при правительстве Хорватии группы по реинтеграции оккупированных территорий Украины

В России обеспокоены созданием при правительстве Хорватии группы по реинтеграции оккупированных территорий Украины
Как сообщает «Европейская правда», в России крайне обеспокоены созданием при правительстве Хорватии рабочей группы, основным заданием которой будет сотрудничество с Украиной по передаче опыта мирной реинтеграции оккупированных территорий», - передает replyua.net.

Как известно, в 1991 году Сербия ввела войска в Хорватию, оккупировав часть ее территорий, на которых было создано самопровозглашенное государство сербов — Республика Сербская Краина. Как сообщал украинский блогер Виталий Портников, «опыт Хорватии по возврату под свой контроль подобных территорий может быть очень ценным для Украины».

На сайте внешнеполитического ведомства РФ сегодня появилось заявление, что ведомство обратило внимание на создание хорватской рабочей группы, которая будет передавать Киеву опыт по реинтеграции оккупированных территорий, который может быть якобы полезен для возвращения под контроль Украины оккупированных частей Донецкой и Луганской областей». Российское ведомство добавило: «Это решение, официально подтвержденное главой хорватского правительства, вызывает у России крайнюю обеспокоенность – этот новый орган будет только отвлекать внимание украинских властей, которые и так не преуспевают по многим направлениям». В Кремле также заявили, что упоминание в направлениях деятельности рабочей группы Киева является откровенно абсурдным. Напоминаем, что решение о создании межправительственной группы было принято во время визита главы хорватского правительства в Украину, состоявшегося на прошлой неделе.
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