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Парижская прокуратура начала расследование против Олланда

Парижская прокуратура начала расследование против Олланда
Парижская прокуратура дала ход предварительному расследованию, главным обвиняемым в котором является Франсуа Олланд, президент Франции. Как информирует replyua.net со ссылкой на RFI, Олланда подозревают в разглашении военной тайны и секретной государственной информации.

В сообщении издания говорится о том, что прокуратура начала расследование после публикации в одном из СМИ статьи, где был обнародован документ под грифом «секретно», рассказывающий о бомбардировках Сирии в августе 2013 года, которые совершила французская авиация. Статья носила довольно громкое название – «День, когда Обама бросил Олланда». В тот год власти Франции отказались от бомбардировок после того, как американский президент отказался поддерживать инициативу Франции, и чуть позже Олланд проговорился об этой истории в интервью журналистам.

Иск в прокуратуру Парижа был подан Эриком Сиотти, депутатом от оппозиционных сил Франции. Сейчас в прокуратуре идет расследование, и, как стало известно, следователи обратились за разъяснениями в Министерство обороны Франции.
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