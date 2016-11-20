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В четвертый раз: Меркель вновь хочет стать канцлером Германии

В четвертый раз: Меркель вновь хочет стать канцлером Германии
В воскресение, 20 ноября, предполагается, что немецкий канцлер Ангела Меркель заявит о своем намерении вновь баллотироваться на должность руководителя правительства на запланированных в 2017 году выборах. Как передает replyua.net, Меркель сможет положить конец обсуждениям о том, намерена ли одна из наиболее влиятельных во всем мире женщин уйти с занимаемой должности. Отметим, что разговоры касаемо перспектив политического будущего Ангелы Меркель начались еще месяц назад.

Информационное агентство Reuters сообщает о немного ослабшем рейтинге представляемой Меркель партии «Христианско-демократический союз». Произошло это, не в последнюю очередь, в связи с кризисной ситуацией с мигрантами. При этом явно увеличились рейтинги политической силы «Альтернатива для Германии», члены которой настаивают, что границы для потока мигрантов нужно закрыть.

В случае, если нынешний канцлер все же сумеет еще на четыре года сохранить свои полномочия, она в целом будет пребывать на своей должности 16 лет. Столько времени руководителем правительства Германии был экс-глава ХДС Гельмут Колль. Он находился на должности канцлера с 1982 по 1998 годы.
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