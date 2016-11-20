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Польские педагоги протестуют против реформы образования

Польские педагоги протестуют против реформы образования
В столице Польши состоялись массовые акции протеста в связи с намерением властей страны закрыть гимназии, передает replyua.net. Участниками акции стали преподаватели, родители учащихся, руководители местных органов власти, ученые и руководители средних учебных заведений.

По информации польских средств массовой информации, участники митинга передали письмо лидеру страны Анджею Дуде, в котором требуют отказаться от реформирования системы образования, так как оно предусматривает закрытие очень большого количества гимназий. Со слов одного из инициаторов акции, участниками демонстрации стали примерно пять десятков тысяч, среди которых более половины – учителя. В руках у демонстрантов были флаги, музыкальные инструменты и баннеры, на которых можно было прочитать просьбу не продолжать далее реформу образования, не способствовать разрушению школ и в целом не уничтожать образование в стране.

Участники митинги уверенны, что результатом сокращения перечня услуг образования, закрытия гимназий и реорганизации школ станет значительное ухудшение уровня образованности поляков. Среди предложений чиновникам Минобразования – вернуть восьмилетнее образование в школах, четырехлетнее образование лицеи и пятилетний срок обучения в техникумах.
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