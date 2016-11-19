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СпецтемаПортников: Украина попрощается с самым близким другом на международной арене

Путин без катушек, но не настолько: эстонцы не верят, что РФ может позариться на их страну

Путин без катушек, но не настолько: эстонцы не верят, что РФ может позариться на их страну
В Эстонии считают, что именно членство в НАТО спасает от возможного вторжения Путина в бывшую республику Советского Союза. Такое мнение озвучил эстонский ученый и журналист Евгений Цыбуленко.

По его словам, после военной агрессий России против Украины и аннексии Крыма, эстонцы всерьез задумались о собственной безопасности. «Наверное, впервые за все время членства в НАТО, эстонцы оценили все плюсы от такого партнерства. Подавляющее большинство эстонцев считает, что именно зонт НАТО, который раскрыт на их страной, не дает Путину возможность даже предположить о возможном вторжении. Президент РФ прекрасно понимает, что он не готов столкнуться со всеми силами НАТО, это он в своей пропаганде силен, а на самом же деле не все так безоблачно, как в российской экономике, так и оборонке. Несмотря на то, что Путин ударил со всех фронтов по Украине, она оказалась крепким орешком», – отметил эксперт.

На вопрос журналистов о возможности гибридной войны в Эстонии, Евгений Цыбуленко ответил, что в отличии от Украины эстонские спецслужбы уничтожат малейшие проявления сепаратизма в самом зародыше.
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