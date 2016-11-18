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Час «Х» настал: В Совете ЕС рассмотрят «безвиз» для Украины

Час «Х» настал: В Совете ЕС рассмотрят «безвиз» для Украины
Комитет постоянных представителей стран-членов обсудит вчерашнее решение послов стран-членов ЕС, которые дали свое согласие на предоставление украинцам безвизового режима с Европой. Эксперты, прогнозируют, что стоит ожидать положительного решения, как и в ситуации с Грузией.

Волна мигрантов с Сирии дала повод европарламентариям намного тщательнее продумывать механизм приостановления безвизового режима. Уже сейчас можно сказать, что «безвиз» для Украины вступит в силу только, когда будет доработана и утверждена процедура приостановки Шенгена с теми странами, которым предоставлен «безвиз», следовательно и Украине.

По словам известного украинского блогера Кирилла Сазонова, в Евросоюзе так осторожно готовятся к безвизовому режиму, словно в это решение входит пакетом их обязанность покупать нам билеты туда и обратно, кормить, селить и развлекать бесплатно. Толпы нелегалов с юга их не пугают, а предоставить возможность украинцам легально и без головной боли съездить на пару дней в Париж и не умереть напрягает. «Где логика? Хотите сэкономить? Так гранты не давайте, сэкономите, а потенциальные туристы на ваши деньги и не претендовали...», – резюмировал Сазонов.
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