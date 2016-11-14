В Финляндии решили искоренить российскую пропаганду

Как сообщает replyua.net со ссылкой на финское издание «Kaleva», власти Финляндии начали реализацию проекта по борьбе с пророссийской пропагандой на территории страны.
По словам Маркку Мантила, одного из координаторов правительственного проекта, главная его цель – разработка эффективных методов борьбы с лживой информацией со стороны российских СМИ. Некоторые методы финские власти уже разработали, к примеру – специальную просветительскую программу для граждан и образовательные программы для школьников. «Мы будем развенчивать распространенные кремлевские мифы и раскрывать сущность манипуляций общественным сознанием, применяемых Кремлем», - сообщает Мантила.
В правительстве Финляндии подчеркивают: «Это не простое совпадение – российские СМИ регулярно искажают высказывания финских политиков. У Кремля на службе целая армия пропагандистов, главная трудовая функция которых – врать, и с этим надо бороться». Финские власти констатировали, что путинская пропаганда захватила умы не только россиян, но и многих граждан Финляндии, и если это не исправить, ничего хорошего в стране не произойдет. «Более того, кремлевским троллям удалось проникнуть в головы даже к финским политикам, и некоторые из них требуют отмены санкций, наложенных на Россию», - сокрушаются финские чиновники.
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