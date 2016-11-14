валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

В Финляндии решили искоренить российскую пропаганду

В Финляндии решили искоренить российскую пропаганду
Как сообщает replyua.net со ссылкой на финское издание «Kaleva», власти Финляндии начали реализацию проекта по борьбе с пророссийской пропагандой на территории страны.

По словам Маркку Мантила, одного из координаторов правительственного проекта, главная его цель – разработка эффективных методов борьбы с лживой информацией со стороны российских СМИ. Некоторые методы финские власти уже разработали, к примеру – специальную просветительскую программу для граждан и образовательные программы для школьников. «Мы будем развенчивать распространенные кремлевские мифы и раскрывать сущность манипуляций общественным сознанием, применяемых Кремлем», - сообщает Мантила.

В правительстве Финляндии подчеркивают: «Это не простое совпадение – российские СМИ регулярно искажают высказывания финских политиков. У Кремля на службе целая армия пропагандистов, главная трудовая функция которых – врать, и с этим надо бороться». Финские власти констатировали, что путинская пропаганда захватила умы не только россиян, но и многих граждан Финляндии, и если это не исправить, ничего хорошего в стране не произойдет. «Более того, кремлевским троллям удалось проникнуть в головы даже к финским политикам, и некоторые из них требуют отмены санкций, наложенных на Россию», - сокрушаются финские чиновники.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
14 ноя 2016
15466

Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

Как сообщает replyua.net, Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет о том, какие изменения ждут Молдову и Болгарию в связи с прошедшими президентскими выборами, а также о том, почему не стоит

14 ноя 2016
11800

Геращенко вимагає від депутатів пояснити, що саме вони роблять на території агресора

Головний заступник керівника Верховної Ради України Геращенко Ірина закликає фракції провести наради та з’ясувати, з якою метою окремі їхні представники їздять до Російської Федерації. Про це вона


Свежие новости

Бійка між Ляшком і Бойком отримала продовження у вигляді кримінального провадження

Сегодня по всему земному шару наблюдалось необычное астрономическое явление

Поляки здійснюють ексгумацію тіла Качинського

Социальные сети высмеивают "ныряющий российский Миг-29" в Средиземном море

Російський опозиційний телеканал розповів як обрання Трампа вплинуло на внутрішню політику в РФ

В небе над Торонто произошел нестандартный инцидент, есть пострадавшие

Чудеса російської глибинки: підлітки обстріляли поліцію, а потім покінчили життя самогубством

Пятигорец объяснил, почему не стоит переживать по поводу акций протеста в Киеве

Трамп не захотел говорить с Путиным про Украину

После опубликования видео допросов "украинских диверсантов" в этот фарс не верит уже никто, - блогер

Новый скандал: Запорожское предприятие сотрудничает с оборонной промышленностью РФ

Чи зведе Росія бюджет? Блогер спрогнозував різке падіння ціни на нафту

В Финляндии решили искоренить российскую пропаганду

Блогер пояснив причини перемоги «совка» у Болгарії та Молдові

Эксперт: Антимайдан Тимошенко-Путина пахнет государственной изменой

Блогер пояснив раптову відставку Марушевської і Деканоїдзе

Муждабаев: причин для критики грузинских реформаторов Украины нет

Блогер розповів про перші бойові втрати «Адмірала Кузнецова»

В Средиземном море российский истребитель разлетелся вдребезги

Нусс: время для увольнения Деконаидзе было выбрано специально

 Новости за день