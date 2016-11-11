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ЕС поставил Косово ультиматум

ЕС поставил Косово ультиматум
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, высокопоставленный чиновник из институциональной системы Европейского союза сегодня заявил, что если Косово «не одобрит сделку по демаркации границы с Черногорией, то не сможет наслаждаться либерализацией визового режима с ЕС».

Как сообщалось ранее, переговоры по демаркации границы между Косово и Черногорией длятся уже несколько лет и могли завершиться успехом летом текущего года, если бы депутаты от оппозиционных партий Косово не распылили во время заседания парламента частично признанной республики слезоточивый газ. При этом они также создавали громкий шум в помещении с помощью свистков, которые обычно используются футбольными фанатами и обливали представителей правящей партии водой. В стране уже в течение нескольких лет проводятся уличные демонстрации, организованные оппозиционерами, которые обычно перерастают в ожесточенные столкновения с полицией.

Комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан сегодня посетил Косово. Во время своего визита он заявил, что политическая поляризация «негативно сказывается на пути страны к евроинтеграции». Он отметил: «Я призываю все политические силы Косово понять, что дебаты должны проходить не на улицах, а в парламенте, естественно, без слезоточивого газа и подобных вещей, но с весомыми аргументами. Косово должна понять, что наши требования жесткие и не будут изменены. Стране осталось сделать последний шаг, очень короткий по сравнению с пройденным путем, и этот шаг оказался самым сложным».
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