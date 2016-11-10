Санду: Додон - це знахідка для Росії і загроза для Молдови

Кандидат в президенти Молдови, соціаліст Додон Ігор одержимий ідеєю створити ідеалістичні стосунки з Російською Федерацією. Для цього він навіть готовий йти на радикальні компроміси з іншими країнами світу. Про це сьогодні, 10-го листопада, розповіла його опонентка у передвиборній гонці Майя Санду, пише видання «ЄП», передає replyua.net.
«Головна проблема полягає в тому, що Додон настільки одержимий ідеєю створити ідеальні відносини між Молдовою та Росією, що заради цього він готовий жертвувати та йти на поступки з іншими країнами світу. Ми говоримо зараз не тільки про одну Україну… Насправді наразі жертвою нападок Додона стала також і Румунія. Це змушує серйозно замислитись. Особливо, якщо зважати на результати виборів у США», - зазначила вона.
Також Санду нагадала, що представник Соціалістичної партії висловлювався щодо «російського Криму» кілька тижнів тому, а вже зараз він намагається м’яко і непомітно змінити свою позицію. «Для Молдови дуже небезпечно мати такого президента, який вчора говорить одне, сьогодні щось інше, а завтра він повністю змінить свою думку. Молдова – це невеличка країна, яка має двох сусідів. Тому майбутній президент нашого держави має бути більш відповідальний в своїх словах», - наголосила Санду.
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