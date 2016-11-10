Новая первая леди США уже стала самой эпатажной в истории страны

Как сообщает replyua.net, новая первая леди Соединенных Штатов США всего за один день стала самой эпатажной в истории страны – российские СМИ пестрят заголовками о ее модельном прошлом и неамериканском происхождении. Американские источники заявляют, что Мелания Трамп опозорила своего мужа тем, что работала в США без официального разрешения на работу. Однако, в Словенских СМИ все по-другому.
CNN пишет, что премьер-министр Словении Миро Церар сегодня официально поздравил Дональда Трампа с победой, добавив, что «его страна гордится происхождением Мелании Трамп, ставшей первой лети США». Церар подчеркнул, что «уверен в том, что Трамп уже знает о Словении очень много». Глава словенского правительства выразил надежду на развитие сотрудничества и партнерства между странами.
Как сообщалось ранее, Мелания Трамп имеет очень незаурядное прошлое иммигрантки, в котором уместились фотосессии в обнаженном виде и нелегальная работа моделью – издание Washington Post писало, что в 1996 году она получила оплату за десять фотосессий, не имея официального разрешения на работу. При этом Трамп, клявшийся в том, что он, став президентом США, тут же выдворит всех лиц, нарушивших закон об иммиграции за пределы страны, оказался явно в неловком положении.
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