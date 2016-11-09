У Євросоюзі привітали Трампа з перемогою

У Європейському союзі також відреагували на перемогу в виборах президента США Дональда Трампа. ЄС сподівається, що тепер Європа і Америка об’єднаються ще більше для досягнення спільних цілей. Про це можна дізнатися з офіційного листа-привітання Трампа від президента Ради Європи Дональда Туска та глави Європейської комісії Жана-Клод Юнкера, передає replyua.net.
«Тепер наша задача – зміцнення всіх мостів, які ми будували протягом багатьох років. Європа вірить, що Америка зі своїми демократичними ідеалами буде і надалі маяком надії у світі. Ми віримо, що Сполучені Штати будуть і надалі співпрацювати з нами у досягненні спільних інтересі щодо безпеки та миру у всьому світі. Для наших громадян потрібен безпечний та процвітаючий світ», - зазначається у листі.
В той самий час у повідомленні наголосили, що на сьогоднішній день, зважаючи на головні світові проблеми, питання укріплення міжатлантичних відносин між США та Євросоюзом залишається головною метою. У листі зазначили такі проблеми, як ISIS, війна на Донбасі, світова міграція та проблеми зі зміною клімату. Також Юнкер та Туск запросили Трампа на саміт США-ЄС. Вони сподіваються, що це дасть їм нагоду спланувати спільні дії на наступні 3 роки.
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