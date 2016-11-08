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РФ отримала новий пакет санкцій через агресію в Україні

РФ отримала новий пакет санкцій через агресію в Україні
Деякі російські функціонери відсьогодні можуть похвалитись новим пакетом індивідуальних фінансових обмежень, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали, опубліковані інтернет-порталом «Каспаров.ру».

Так, сьогодні, восьмого листопада 2016 року, у Брюсселі відбулось чергове засідання Ради з питань економіки та фінансів Європейського Союзу. Європейськими чиновниками, в тому числі, було прийнято рішення про введення додаткових індивідуальних санкцій щодо низки російських громадян у зв’язку з їх участю в російській агресії щодо України. Інформацію первісно оприлюднив очільник Міністерства фінансів Словаччини Петер Казимир. За його словами, «таке рішення дійсно було прийняте». Тим не менш, міністр відмовився поділитись із журналістами подробицями щодо нового санкційного пакету.

За словами Казимира, вже завтра буде оприлюднено офіційне комюніке, в якому можна буде знайти всю потрібну інформацію. Відтак один із дипломатів ЄС підтвердив «зміни в списку осіб, щодо яких застосовуються санкції» і теж попросив журналістів почекати офіційного повідомлення. Нагадаємо, Європейський Союз ввів проти Російської Федерації кілька пакетів санкцій, які здебільшого передбачають обмеження особистого (наприклад, заборона в’їзду) та фінансового (заморозка активів) характеру.
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