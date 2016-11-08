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Блогер розповів про чергову «велику перемогу» Путіна

Блогер розповів про чергову «велику перемогу» Путіна
Блогер Олександр Коваленко уважно слідкує за всіма переміщеннями військ і боєприпасів між союзниками в Північноатлантичному альянсі, - про це replyua.net інформує з посиланням на дописи зі сторінки експерта в Фейсбук.

Блогер повідомляє, що днями у рамках взаємодії союзників відбулась безпрецедентна подія – Сполучені Штати Америки перекинули до Німеччини найбільшу партію боєприпасів за останні двадцять років! Так, двадцять дев’ятого жовтня 2016 року американський корабель «Капрал Рой» зайшов до німецького порту Норденхам. Вчора офіційне повідомлення про надання ФРН боєприпасів оприлюднив Пентагон, а це значить, що кожну одиницю цього цінного вантажу вже складено у ангарах Мізау, де він чекатиме на розприділення. Армія США зазначає, що до Німеччини було доставлено шістсот двадцять контейнерів зі змішаними боєприпасами. Блогер нагадує, що кількома днями раніше командувач збройними силами США в Європі Бен Ходжес наголошував, що «ми можемо тут розмістити і тисячу танків, але який ефект вони мають без боєприпасів». Блогер цікавиться: а тепер боєприпаси привезли?

Підбиваючи підсумки, блогер зазначає, що, власне, висновок той же, що і у попередні рази – чверть століття Європа і НАТО перебували в анабіозі, зменшуючи кількість озброєнь. Аж раптом – Путін вирішив продемонструвати військову велич. І тепер отримав контингенти НАТО понад кордоном, системи ПРО під носом і військовослужбовців США, які стоять настільки близько до російських територій, що у бінокль можуть спостерігати як шпана нюхає клей у під’їздах і грозиться «показати Кузькину матір» Обамі. Переграв! – іронізує блогер.
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