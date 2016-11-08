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У Німеччині – нові арешти ісламістів

У Німеччині – нові арешти ісламістів
Німецькі силовики провели низку операцій, результатом яких стали арешти п’яти чоловіків, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, восьмого листопада 2016 року, німецькі правоохоронці провели кілька спецоперацій, спрямованих на затримання осіб, які підозрюються у зв’язках з терористами. Відтак було заарештовано п’ятьох чоловіків-мігрантів, яким інкримінують співпрацю з терористичним угрупуванням Ісламська держава. Особливо задоволені силовики арештом тридцятидворічного громадянина Іраку, якого вважають ватажком ісламістської групи у Німеччині. Крім керівництва терористами, чоловік відкрито пропагував ідеї Ісламської держави.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр вже дав свої коментарі з цього приводу. За його словами, він задоволений результатами операції, але, тим не менш, робота поліції має бути спрямована також і на превенцію злочинів – дуже важливо запобігти радикалізації населення, внаслідок якої воно переймає ідеї терористів. Нагадаємо, правоохоронці переважної більшості європейських держав несуть службу у режимі підвищеної готовності через хвилю терактів, яка за останні два роки прокотилась по Бельгії, Франції та Німеччині.

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