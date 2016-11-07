В Германии опасаются военной агрессии России и увеличивают вооружения

Информационное агентство Reuters сообщает, что министр обороны Германии сегодня заявила о необходимости «модернизации оборонной системы Европейского союза в соответствии со стандартами НАТО», чтобы «чувствовать себя уверенней в условиях растущей военной агрессии России» – об этом передает replyua.net.
Франция, Германия, Италия и Испания призывают к пересмотру общей европейской оборонной политики после проведения в Великобритании референдума о выходе из ЕС, что стало самой крупной инициативой союза с 1990 года. Урсула фон дер Лайен, представитель ХДС, выступая на конференции, посвященной вопросам безопасности, заявила: «Мы стали свидетелями модернизации военного потенциала НАТО в связи с военной агрессией России и должны ему соответствовать». Она добавила, что «правильным решением было бы инвестирование в укрепление оборонного потенциала ЕС и модернизацию системы европейской безопасности».
Слова министра обороны Германии прозвучали как реакция на недавние заявления Трампа о том, что «в случае нападения России на одну из стран НАТО, альянс окажет ей военную помощь только в случае, если посчитает, что ее система обороны соответствует стандартам НАТО». Подобные заявления делали и британские политики.
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