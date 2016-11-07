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У Кремлі кажуть, що ОБСЄ не повинна слухати Україну, а створювати поліцейську місію на свій розсуд

У Кремлі кажуть, що ОБСЄ не повинна слухати Україну, а створювати поліцейську місію на свій розсуд
Під час формування поліцейської місії ОБСЄ для патрулювання окупованого Донбасу параметри має обирати сама організація, а не слухати вказівки президента України Петра Порошенка. Про це сьогодні, 7-го листопада, заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, пише росмедіа «ТАСС», передає replyua.net.

«Насправді це була ініціатива українського президента на зустрічі в Берліні 19-го жовтня. Не зважаючи на те, що реакція представників Німеччини та Франція була достатньо стриманою, президент Володимир Путін погодився на це, але при тій умові, що ключову роль в створенні збройної місії ОБСЄ буде відігравати сам ж ОБСЄ», - наголосив він.

«На даний момент, на скільки нам відомо, ОБСЄ нічого конкретного з цього питання не може сказати. Можливо це через те, що ініціатива президента Петра Порошенка їх чимось непокоїть. Але це можуть бути лише догадки…», - зазначив Пєсков. Як повідомлялося раніше, ОБСЄ звернулася до країн, що входять до складу Європейського союзу для того, щоб вони допомогли визначитися з мандатом для спеціальної поліцейської місії на Донбасі. Також організація просить Євросоюз зробити хоча б мінімальний внесок для створення такої місії.

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