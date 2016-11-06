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Сербские СМИ призывают "укреплять Новороссию всеми возможными способами"

Сербские СМИ призывают "укреплять Новороссию всеми возможными способами"
Сербское издание «ВТв» пытаясь ответить на вопрос «Существовал ли секретный договор между Западом и Россией о Новороссии», предлагается свою версию ситуации и дальнейшего развития событий в Украине - об этом передает replyua.net.

Испытывая явную неприязнь к украинскому правительству и абсолютно не признавая легитимность действующих украинских властей, автор статьи сообщает, что «России выгоднее было бы дружить с Новороссией, а лучше – присоединить ее к себе, потому что продолжение той ситуации, которая существует сейчас, создает для всех проблемы – и для Украины, и для России, и для НАТО».

По мнению сербского издания, страны Запада не хотят воевать с Россией, и поддерживают украинских властей лишь потому, что хотят обмануть Путина. «Они создают видимость готовности идти на все более жесткие меры, на войну с РФ, однако они понимают, что в этой войне им не выиграть – Новороссия и Россия победят». Также автор статьи подчеркивает, что США и ЕС помогают Украине лишь потому, что хотят помешать России по-настоящему подружиться с Новороссией, а другого способа сделать это у них нет.

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