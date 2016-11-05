Власти Голландии заявили о строительстве дорог из мусора и пластика

В следующем году в Нидерландах могут появиться необычные дороги – новый проект властей предполагает изготовление особых модулей из переработанных мусора и пластика для строительства трасс.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ТАСС, сразу три крупнейшие компании заявили о совместной программе по строительству экономичного, но качественного дорожного полотна. В Нидерландах подчеркнули, что этот необычный проект был создан еще в прошлом году, и новые модули из мусора и пластика могут выдерживать такую же большую нагрузку, как и обычный асфальт, однако у них масса преимуществ.
Модули очень легкие, благодаря чему не создают проблем при транспортировке, кроме того, они просты в сборке и укладке, выдерживают низкие и высокие температуры, их легко поддерживать в идеальном состоянии долгие годы, и, к тому же, как уверяют разработчики, такие модули не будут оседать. В конструкции этих модулей предусмотрены места для всех коммуникаций – дренаж для сточных вод, пластиковые трубы и кабель. Аналогов этому проекту нет ни в одной стране мира.
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