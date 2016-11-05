Батьки школярів у Іспанії протестують проти обсягів домашніх завдань

У зв’язку з дуже великими обсягами домашніх завдань, які діти отримують у державних школах Іспанії, тисячі небайдужих батьків збираються виходити на мітинг вже в ці вихідні. Про це сьогодні, 5-го листопада, повідомляє агентство ВВС, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що учням дванадцяти іспанських шкіл на протязі всього наступного місяця буде дозволено не виконувати домашнє завдання на вихідних. У свою чергу представники Іспанського союзу асоціації батьків, які являються ініціаторами протесту, наголошують, що надмірна кількість домашнього завдання, яке діти отримують в державних шкільних закладах країни досить «негативно впливає на їхній розвиток попри всі парадигми стосовно цього».
В той самий час Організація економічного співробітництва та розвитку надала свої дані, за якими стало відомо, що школярі в Іспанії отримують завеликий обсяг домашнього завдання, на виконання якого за тиждень йде щонайменше 6.5 годин. В інших сусідніх країнах діти на виконання шкільного домашнього завдання витрачають в середньому 5 годин на тиждень. Також стало зрозуміло, що збільшення навантаження переважно негативно відображається на успішності учнів шкіл.
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