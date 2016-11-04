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В декабре Украину посетит президент Литвы

В декабре Украину посетит президент Литвы
На официальном сайте Президента Украины сегодня появилось сообщение о том, что президент Литвы планирует посетить Украину в декабре. Глава литовского государства намерена обсудить проведение заседания Совета глав двух стран, а также другие вопросы, касающиеся агрессии России на Востоке Украины – об этом сообщает replyua.net.

Глава МИД Литвы анонсировал, что обсуждаться будет ситуация на Востоке Украины и дальнейший план действий по выполнению Минских договоренностей, продления санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации, а также перспектив окончательного урегулирования конфликта и реинтеграции оккупированных территорий в состав Украины. На веб-портале Президента Украины также указывается, что Литва поддерживает предоставление Украине безвизового режима с ЕС в ближайшее время, а также – ратификации договора об Ассоциации между Украиной и союзом.

Как известно, Литва обеспокоена ситуацией в Балтийском море и размещением в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер» - эта демонстрация военной мощи РФ вынудила страны НАТО направить в Европу шесть тысяч дополнительных единиц контингента.

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