Выход Великобритании из ЕС отменяется, - OmTV

Как сообщает OmTV, «юридические формальности» необходимые для начала процедуры Brexit, о которых Тереза Мэй говорила как о «решенном вопросе» внезапно превратились в серьезные препятствия на пути к выходу Великобритании из Европейского союза – об этом передает replyua.net.
Как сообщалось ранее, Высокий суд Великобритании вчера принял решение, в соответствии с которым страна не может выйти из ЕС только на основании результатов референдума и решения правительства, поскольку необходимо также утверждение этого решения парламентом Великобритании. Мэй вчера после обнародования этого решения завила, что процедура Brexit не остановится, однако они обжалуют решение Высокого суда в Верховный суд.
OmTV отмечает, что наивно полагать, что Brexit без одобрения парламента все еще реален – никакого конкретного судебного органа, который мог бы быть назван «Верховным судом», кроме самого парламента, а вернее – его Палаты Лордов, являющейся высшей судебной инстанцией Великобритании, нет. Журналист сообщает: «Судебная система Великобритании построена таким образом, что отменить решение Высокого суда практически невозможно, а если это и удастся сделать, то только путем принятия решений об этой отмене во всех высших судебный инстанциях объединенного королевства. Фактически, все это время равно замкнется на парламенте, как высшем органе законодательной и судебной власти» . По мнению OmTV, это решение Высокого суда может означать только одно – Brexit отменяется.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter