У Польщі хочуть платити по $1 тисячі за народження від згвалтування

У керуючій партії Польщі «Право та справедливість» вирішили, що добре було б платити по 4 тисяч злотих (приблизно 1 тисяч доларів США) за народження не тільки хворих дітей, а й за народження від зґвалтування. За словами політиків, така винагорода буде сприяти зменшенню кількості абортів. Про це у сеймовій комісії під час обговорення даного питання заявив депутат від вищезазначеної партії Пьотр Ущинський, пише видання «Wyborcza», передає replyua.net.
Він запропонував внести таку поправку до проекту закону. В той самий час ще кілька учасників зустрічі висловилися з приводу цього. Більша частина присутніх так і не знайшла слів з цього питання. Тільки один депутат-опозиціонер від партії «Громадська платформа» бурно відреагувала на таку пропозицію. «Така пропозиція внести до закону винагороду за народження від зґвалтування розбудила в мені найбільші і найнебезпечніші мої занепокоєння і страхи. Таким чином, уявляючи у своїй голові, як батько, що зґвалтував свою дочку отримає 4 тисячі злотих, мене сильно тривожить. Це не дуже таки гарна перспектива», - наголосила вона. Як відомо, польський уряд хоче запропонувати виплачувати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 1 тисячі доларів США матері, яка народжує дитину з фізичними вадами.
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