валюта
СпецтемаПростые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео

ЄС та США вимагають в Росії припинити репресії проти правозахисників

ЄС та США вимагають в Росії припинити репресії проти правозахисників
Інституції Європейського Союзу та Сполучені штати Америки закликають офіційну Москву припинити необгрунтований тиск на правозахисників, які працюють на території Російської Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Цензор.нет».

Так, останніми днями в «немилість» Кремля потрапила організація Amnesty International – її офіс опечатали, вхід для працівників до нього заблокували. Підставою для таких дій адміністрація Москви назвала відсутність належних платежів за договором оренди. Реакція від міжнародної спільноти не примусила на себе довго чекати. Так, вже сьогодні, третього листопада 2016 року, Європейська зовнішньополітична служба розмістила заяву, у якій наголосила, що російська сторона має негайно надати членам Amnesty International безперешкодний доступ до їх офісу.

Крім того, прозвучала і низка заяв від конкретних держав. Наприклад, французьке МЗС вимагало від Росії забезпечення діяльності не тільки Amnesty International, а і решти правозахисних організацій. Речник Держдепу Джон Кірбі зазначив, що Сполучені штати обурені цією ситуацією і «уважно слідкують за розвитком подій». Тим не менш, не схоже, щоб ці заяви якось вплинули на стан справ – офіс досі лишається заблокованим.

Горячая тема: Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
03 ноя 2016
37889

Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

В Фейсбуке началась травля Матвея Ганапольского, и эта история набирает нешуточные обороты. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Айдер Муждабаев. По словам журналиста,

03 ноя 2016
10574

Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі

Гучне і ганебне для збройних сил Російської Федерації плавання єдиного в російському флоті авіанесучого крейсера «Адмірал Кузнецов» здається, закінчилось, - про це replyua.net інформує з посиланням


Свежие новости

Российские солдаты в Сирии: тайно воюют, тайно умирают, - Reuters

Портников: героиня мультиков и истеричная прокурорша зря затеяла эту игру

Курские женщины провели успешную операцию против ИГИЛ в Мосуле

Крымский Бандеровец: после "ремонта" оккупантами дорог в Крыму ездить по ним стало опасно (ВИДЕО)

Байден привітав українців із успішним запуском е-декларування

ЄС та США вимагають в Росії припинити репресії проти правозахисників

Родители в Танзании продолжат продавать своих детей, несмотря на закон, - активисты

У Москві замінували Кремль?

Хозяин ялтинского зоопарка и парка «Тайган» не доволен "русским миром", - блогер

Черговий невдалий день для росіян у Сирії

Крымских татар, которые не отвечали на вопросы следователя, поместили в психушку

Суд отменил закон Пенсильвании о наблюдателях на выборах - хитрость Трампа не прошла

Страшні реалії православного «безпрєдєлу» в Росії

Їх там немає: у Сирії вже почали гинути помічники російських депутатів

Лидер ИГИЛ заявил, что они будут вести "великий джихад" до конца

Бельцерович розповів як варто оцінювати Гонтареву

Чергова світова ганьба російського ВПК – блогер

Оппозиция Венесуэлы выдвинула Мадуро ультиматум

Блогер показав ганебні фото з життя російської глибинки

Російський політолог розповіла як Заходу пощастило з Путіним

 Новости за день