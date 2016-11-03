ЄС та США вимагають в Росії припинити репресії проти правозахисників

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Інституції Європейського Союзу та Сполучені штати Америки закликають офіційну Москву припинити необгрунтований тиск на правозахисників, які працюють на території Російської Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Цензор.нет».Так, останніми днями в «немилість» Кремля потрапила організація Amnesty International – її офіс опечатали, вхід для працівників до нього заблокували. Підставою для таких дій адміністрація Москви назвала відсутність належних платежів за договором оренди. Реакція від міжнародної спільноти не примусила на себе довго чекати. Так, вже сьогодні, третього листопада 2016 року, Європейська зовнішньополітична служба розмістила заяву, у якій наголосила, що російська сторона має негайно надати членам Amnesty International безперешкодний доступ до їх офісу.Крім того, прозвучала і низка заяв від конкретних держав. Наприклад, французьке МЗС вимагало від Росії забезпечення діяльності не тільки Amnesty International, а і решти правозахисних організацій. Речник Держдепу Джон Кірбі зазначив, що Сполучені штати обурені цією ситуацією і «уважно слідкують за розвитком подій». Тим не менш, не схоже, щоб ці заяви якось вплинули на стан справ – офіс досі лишається заблокованим.