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Эксперт: Турция – страна современной Европы, где зарождается невиданная ранее диктатура

Эксперт: Турция – страна современной Европы, где зарождается невиданная ранее диктатура
Как передает replyua.net, в конце октября правящая партия Турции подготовила проект конституции, которая говорит о переходе к президентской системе. Для принятия поправки в конституции необходимо 367 голосов депутатов, а правящая партия имеет только 317 мест. Что изменится в случае принятия новой конституции в Турции для Украины и мира? Как повлияет на Украину новая волна усиления президентской власти в Турции? На эти вопросы в эфире «Громадського радио» ответил политический эксперт Игорь Семиволос.

«Шансов на изменение политического строя в Турции довольно много. Если бы меня спросили о таких изменениях к событиям путча летом этого года, то я бы сказал, что шансов 50 на 50. Но ситуация изменилась к худшему. И сегодня у Эрдогана как никогда много шансов изменить порядок в стране, узурпировав власть в своих руках», – отметил эксперт.

По его словам, если мы сейчас посмотрим на то количество арестов, в том числе журналистов, в Турции, то не слишком ошибемся, если скажем, что даже без изменений в конституцию диктатура в Турции уже существует. Это стало возможным в результате неудачного военного переворота. Это уже пятая или шестая волна арестов после тех событий. И это можно расценивать, как целенаправленное воздействие, которое подрывает демократические устои в стране.

Если говорить об отношениях Турции и Украины, то Президенту Порошенко удалось в тот период, когда отношения Путина и Эрдогана были напряженными, улучшить отношения между Украиной и Турцией. И когда отношения с Россией вновь улучшились украино-турецкие отношения остались как и были, без существенных последствий. Благодаря этому Порошенко может доносить позицию Украины и заставляет Эрдогана высказываться по Крыму и крымским татарам, считает Игорь Семиволос.

«Политика Эрдогана запутанная и опасна. Он ведет игру и с Россией, и с Западом. С одной стороны он начинает гибридную войну в Сирии, с другой стороны уверяет Путина, что его войска и войска повстанцев не пойдут на прорыв в Алеппо. У Эрдогана сейчас практически нет противников внутри страны, в таких условиях он чувствует, что у него развязаны руки и он может активно действовать на международной арене, что, в свою очередь, может привести к ошибкам, которые могут оказаться фатальными», – резюмировал эксперт.

Горячая тема: Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії
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