Чешские преступники получили в Великобритании "сроки" за торговлю людьми

Информационное агентство Reuters сообщает, что пятеро членов преступной группировки, промышлявшей торговлей людьми, были приговорены к тюремному заключению в Великобритании. Приговор, вынесенный Коронным судом Плимунта, сегодня вступил в силу – об этом передает replyua.net.
Все пятеро преступников имеют чешское гражданство. Они заставили несколько людей жить в нечеловеческих условиях и тяжело работать, чтобы погасить якобы существующие долги. Жертвы преступления жили в нищенских условиях и были вынуждены работать на автомойке и мясной фабрике. Преступники убедили их, что за нелегалами охотится полиция, а эти деньги необходимы для того, чтобы откупиться от правосудия. Члены банды получили от двух до шести с половиной лет лишения свободы.
Пострадавшими в результате этого преступления являются семеро мужчин. С 2014 года они были вынуждены спать в гараже на полу или в каморке под лестницей. Власти Великобритании заявили, что раскрытие этого преступления стало возможным благодаря специальной программе по борьбе с рабством в стране и в мире в целом, на которую британские власти выделили два миллиона фунтов. По мнению полиции, жертвами этой преступной группировки могли стать и другие люди, их сейчас разыскивают.
Горячая тема: Правозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter