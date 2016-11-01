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Чешские преступники получили в Великобритании "сроки" за торговлю людьми

Чешские преступники получили в Великобритании "сроки" за торговлю людьми
Информационное агентство Reuters сообщает, что пятеро членов преступной группировки, промышлявшей торговлей людьми, были приговорены к тюремному заключению в Великобритании. Приговор, вынесенный Коронным судом Плимунта, сегодня вступил в силу – об этом передает replyua.net.

Все пятеро преступников имеют чешское гражданство. Они заставили несколько людей жить в нечеловеческих условиях и тяжело работать, чтобы погасить якобы существующие долги. Жертвы преступления жили в нищенских условиях и были вынуждены работать на автомойке и мясной фабрике. Преступники убедили их, что за нелегалами охотится полиция, а эти деньги необходимы для того, чтобы откупиться от правосудия. Члены банды получили от двух до шести с половиной лет лишения свободы.

Пострадавшими в результате этого преступления являются семеро мужчин. С 2014 года они были вынуждены спать в гараже на полу или в каморке под лестницей. Власти Великобритании заявили, что раскрытие этого преступления стало возможным благодаря специальной программе по борьбе с рабством в стране и в мире в целом, на которую британские власти выделили два миллиона фунтов. По мнению полиции, жертвами этой преступной группировки могли стать и другие люди, их сейчас разыскивают.

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