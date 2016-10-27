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Жители Германии уверены, что начнется война с Россией

Жители Германии уверены, что начнется война с Россией
Исследовательский институт Форса провел опрос среди немцев по заказу еженедельного издания Штерн, и опрос показал, что около трети граждан Германии уверены, что между Россией и Западом начнется открытый военный конфликт, информирует replyua.net.

Согласно результатам опроса, 84 процента немцев считают, что Ангела Меркель должна продолжать диалог с Россией, еще 64 процента жителей Германии уверены, что войны с РФ не будет. Результаты исследования были опубликованы накануне, и в издании отметили, что немцам задавали вопросы об аннексии Крыма, о военной операции РФ на востоке Украины, и об отношениях РФ и Запада. 84 процента жителей Германии, несмотря на то, что рейтинг Меркель стремительно снижается, заявили, что канцлер заняла правильную позицию в отношении России.

51 процент граждан Германии заявили, что отношения между Евросоюзом и Россией стали не очень хорошими, еще 41 процент немцев считают, что отношения стали очень плохими. Около 14 процентов опрошенных также отметили, что диалог с Путиным можно уже не продолжать, поскольку он не может быть продуктивным.

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