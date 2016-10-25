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У НАТО схвильовані через рух російського флоту в Середземному морі

У НАТО схвильовані через рух російського флоту в Середземному морі
Північноатлантичний альянс занепокоєний перебазуванням частини флоту Російської Федерації до Середземномор’я, оскільки, за словами представників НАТО, це може означати, що Росія готується до масованих авіаударів по сирійському місту Алеппо. Про це повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг під час прес-конференції перед початком зустрічі міністрів НАТО в Брюсселі, інформує представник «ЄП», передає replyua.net.

Він прокоментував нещодавній вхід до Середземного моря російського авіаносця «Адмірала Кузнєцова» в супроводі кількох кораблів флоту РФ. «Ми і раніше спостерігали за подібними переміщеннями російського флоту, в тому числі і до Середземномор’я. Наразі різниця лише в тому, що лі кораблі можуть підсилити російську агресію в сирійському місті Алеппо – може різко зрости число авіанальотів на мирні квартали міста», - заявляє Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО в той самий час також підтвердив те, що він володіє даними щодо допомоги кораблям Росії в портах країн, які входять до Північноатлантичного альянсу. Повідомлялося, що російський флот поповнював запаси пального в портах Іспанії. Водночас з його слів випливає, що в НАТО не здатні запобігати таким діям.

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