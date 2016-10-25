Составлен рейтинг лучших европейских ресторанов

Самый популярный портал о путешествиях TripAdvisor составил рейтинг лучших ресторанов Европы, изучив отзывы путешественников, которые в этом году побывали в европейских государствах, информирует replyua.net. Бесспорным лидером рейтина стал ресторан, удостоенный трех звезд Мишлен, - Martin Berasategui. Это заведение находится в Доностия-Сан-Себастьян, небольшом городе Испании.
Второе и третье места заняли рестораны Франции - L'Auberge de I'lll и Maison Lameloise. Все три ресторана также являются лидерами рейтинга лучших ресторанов в мире. При составлении рейтинга эксперты учитывали не обычные комментарии путешественников, состоящие из пары слов – «хорошо» или «плохо», а содержательные отзывы о меню, ценах и качестве обслуживания. Кроме того, учитывались только комментарии, оставленные пользователями с начала этого года.
Также в десятку лучших ресторанов вошли заведения, расположенные в британском городе Грейт Мильтон, в итальянском Сорренто, в британском Брее, в британском Бирмингеме, в испанском Ларрабесуа, во французском Боэшепе и испанской Жироне. Напомним, что ранее портал составил рейтинг лучших заведений общественного питания в Киеве, и лидером стал Happy Grill Bar.
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