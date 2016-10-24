Оппозиционный кандидат в президенты Болгарии пообещал улучшить отношения с Россией

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, главный кандидат в президенты Болгарии от оппозиции пообещал сегодня, что будет добиваться улучшения отношений с Россией и отмены санкций Европейского союза против Москвы, назвав их «вредным для обеих сторон».
Румен Радев, бывший командующий военно-воздушных сил Болгарии, заявил в интервью журналистам, что, в случае победы, он будет проводить сбалансированную внешнюю политику, принимая во внимание не только членство Болгарии в НАТО и ЕС, но и национальные интересы страны. Радев является главой социалистической парии Болгарии – самой крупной оппозиционной политической силы страны. Главным конкурентом Радева является Цецка Цачева, кандидат от правялщей правоцентристской партии. Президентские выборы в Болгарии пройдут 6 ноября.
Радев добавил, что «Болгария является членом НАТО и ЕС, и это наш стратегический выбор, который не имеет альтернативы, однако мы не должны видеть в России врага». Социалистическая партия Болгарии, являющаяся преемницей коммунистической партии советской Болгарии, стремится восстановить былые связи с Москвой. Радев обвинил президента страны Росена Плевнелиева в «расколе общества», произошедшего после официальной критики болгарским правительством захвата Крыма РФ.
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