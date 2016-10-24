Сделка о свободной торговле между ЕС и Канадой провалилась окончательно

Сегодня стало окончательно известно, что ЕС не подпишет соглашение о свободной торговле с Канадой – об этом заявил премьер-министр Бельгии Чарльз Мишель. Свое согласие на подписание сделки не предоставили сразу несколько бельгийских регионов – Валлония, муниципалитет Брюсселя и французская община – об этом сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС.
Как известно, в четверг в Брюсселе прошли переговоры о подписании СЕТА, однако министр торговли Канады покинула встречу крайне разочарованной. Она заявила, что ЕС «не в состоянии подписать соглашение о свободной торговле ни с кем». Проблемы возникли из-за несогласия на заключения договора жителей Валлонии – одного из регионов Бельгии. ЕС дало бельгийским властям срок до понедельника, однако сегодня позиция большинства бельгийцев подтвердилась. Премьер-министр Бельгии заявил, что федеральное правительство, немецкая община и Фландрии сказал «да», Валлония, городские власти Брюсселя и французская община сказал «нет». Этим решением Бельгия перечеркнула все семь лет переговоров, предшествующих подписанию соглашения и теперь точно известно, что заключение договора о свободной торговле между ЕС и Канадой уже не состоится.
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