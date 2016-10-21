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Главной темой первого саммита по Brexit стала "проблема России"

Главной темой первого саммита по Brexit стала "проблема России"
Информационное агентство Reuters сообщает, что сегодня Тереза Мэй встретилась с лидерами всех 27 государств, входящих в состав ЕС – впервые после того, как заняла должность премьер-министра Великобритании.

Как сообщает издание, в целом, встречу можно назвать «неловкой» - многие лидеры, как и сама Мэй, использовали мягкие дипломатические формулировки, пытаясь сгладить тот социально-политический эффект, которые произвели результаты референдума о выходе из ЕС на общества европейских стран. Как известно, британцев стали воспринимать в Европе как нетерпимых к принципам союза, ЕС стал казаться в Великобритании «чрезмерно возмущенным Brexit». Завершился саммит речью Мэй, которую представители всех остальных стран-членов блока слушали очень внимательно – премьер-министр Великобритании задала новый тон в отношениях, дав повод для более широкой дискуссии.

Как известно, в своей речи, прозвучавшей недавно в парламенте Великобритании, Мэй, отражая позицию членов ее партии, заявила, что они «будут настаиваться на жестком варианте Brexit» - полном отказе от реализации принципа свободы передвижения и выходе страны из единого рынка. Мэй объяснила, что эта речь была «ориентирована на внутреннего потребителя», и что на самом деле Великобритания не намерена «разрывать все связи с ЕС», тем самым успокоив участников саммита. Один из чиновников ЕС заявил: «Этот саммит был очень полезным. Она пришла к нам с предложениями по всем вопросам, существенно прояснив ситуацию». В то же время, главными темами дискуссии стало отношение к России и миграционному кризису, а экономические вопросы были отодвинуты на второй план, что вызвало недовольство у многих участников саммита.

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