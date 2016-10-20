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У Литві знайшли відповідь на російські «Іскандери»

У Литві знайшли відповідь на російські «Іскандери»
Очільник Об’єднаного штабу Литви генерал-майор Виталіюс Вайкшнорас повідомив сьогодні, двадцятого жовтня 2016 року, про можливе розміщення на території цієї держави низки американських озброєнь, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Цензор.нет».

Так, за словами генерала, литовські військовослужбовці розглядають питання розміщення на їх військових базах зенітно-ракетних комплексів великої дальності дії Patriot. Саме такі ЗРК могли б перебувати на озброєнні міжнародних бригад союзників, які прибудуть до Литви у наступному році. Зенітно-ракетні комплекси Patriot мають змогу збивати літаки і навіть балістичні ракети.

Вайкшнорас, тим не менш, наголосив, що це питання лише обговорюється і остаточного рішення по ньому ще не прийнято. Раніше генерал збройних сил Німеччини Міхаель Гшосманн вже пропонував розмістити такі озброєння у державах Балтії. Нагадуємо, влітку Північноатлантичний альянс ухвалив рішення про розміщення на території Балтійських держав на Польщі контингентів військ союзників. Загалом, кількість таких солдатів має сягнути чотирьох тисяч чоловік. У Литві базуватимуться німецькі, голландські, бельгійські, норвезькі та люксембурзькі солдати.

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