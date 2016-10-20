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В Європі висловились щодо санкцій проти РФ

В Європі висловились щодо санкцій проти РФ
Європейські політики сьогодні, двадцятого жовтня 2016 року, дали низку коментарів щодо санкцій, введених Європейським Союзом проти Росії за її агресію в Україні, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Радіо Свобода».

Очільник Європейського парламенту Мартін Шульц на засіданні Європейської Ради наголосив, що санкції щодо Російської Федерації було запроваджено у зв’язку з її агресивною поведінкою на Донбасі і вони мають зберігатись до того часу, поки у цьому регіоні не відбудеться повне врегулювання. За словами політика, обмеження щодо РФ повинні діяти аж поки не буде реалізовано Мінськ-2, причому дотримання домовленостей має здійснюватися обома сторонами.

Ще більш жорстку позицію зайняв заступник очільника зовнішньополітичного відомства Польщі Конрад Шиманський. Так, даючи коментарі для журналістів, дипломат зазначив, що, з огляду на інформацію, оприлюднену ЗМІ, ніяких зрушень на вчорашній зустрічі у нормандському форматі не відбулось. Саме тому немає підстав говорити про пом’якшення санкційного тиску на Москву. Більше того, Шиманський наголошує, що санкції проти Росії треба посилити. Нагадаємо, долю найбільш відчутного пакету санкцій будуть формально вирішувати у грудні цього року.

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