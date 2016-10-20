Меркель заявила, що контроль над власним кордоном Україна отримає "в кінці"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна має отримати контроль над власним державним кордоном «наприкінці всього процесу», маючи на увазі мінський процес. Про це вона сказала, виступаючи на перед пресою після завершення зустрічі «нормандського формату», яка відбулася 19-го жовтня в Берліні, інформує replyua.net.
«Україна поверне контроль на своєму кордоні з Російською Федерацією, але це буде наприкінці всього процесу. А перед тим, як це відбудеться, ми маємо іншу домовленість: спеціальна моніторингова місія ОБСЄ може переміщуватись по всій зоні АТО до самих кордонів», - зазначила вона.
В той самий час вона сказала, що питання про озброєння місії ОБСЄ можна буде підіймати лише тоді, коли почнеться виборчий процес на Донбасі. «Спочатку потрібно підготувати закони про місцеві вибори, запустити цей процес… А вже потім ми будемо піднімати питання про озброєну спеціальну місію ОБСЄ», - наголосила Меркель. Як повідомлялося, 19-го жовтня поточного року в Берліні відбулася зустріч лідерів «нормандської четвірки», на якій були присутні президенти України Петро Порошенко, Франції Франсуа Олланд та Росії Володимир Путін; приймала зустріч канцлер Німеччини Ангела Меркель.
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