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Порошенко прилетел в Берлин заранее

Порошенко прилетел в Берлин заранее
Несколько минут назад самолет с президентом Украины на борту приземлился в аэропорту в Берлине, и Петр Порошенко стал первым лидером, который прибыл на встречу «нормандской четверки», сообщает replyua.net со ссылкой на 112 Украина.

Нужно отметить, что перед началом официальных переговоров украинский глава проведет отдельную встречу со своими коллегами из Франции и Германии – Франсуа Олландом и Ангелой Меркель. Источники в Германии передают, что самолет с Порошенко на борту приземлился первым, в 18 часов 30 минут по киевскому времени должен приземлиться самолет с Франсуа Олландом на борту. Российский глава Путин припозднится – по последней информации, самолет из РФ приземлится в аэропорту около восьми часов вечера. Переговоры в нормандском формате должны начаться сразу после приезда Путина.

Встреча Меркель, Порошенко, Олланда и Путина должна завершиться к десяти часам вечера по киевскому времени. Нужно отметить, что многие эксперты уже дали прогноз по итогам встречи в нормандском формате. Многие аналитики считают, что эта встреча не принесет никаких результатов, и она лишь для «галочки», - чтобы Путин и Порошенко встретились.

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