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Вдова нигерийского активиста подала в суд на Royal Dutch Shell за убийство мужа

Вдова нигерийского активиста подала в суд на Royal Dutch Shell за убийство мужа
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, нидерландско-британской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell грозит суд за убийство известного нигерийского активиста.

Нигерийский активист Barinem Kiobel вместе с другими активистами-экологами был убит в 2009 году. Его вдова, Esther Kiobel, подали иск в Нью-Йоркский суд. Производство по делу уже начато, и ее иск будет рассмотрен к концу года. Адвокат вдовы активиста принял решение вначале подать иск в американский суд, чтобы результаты рассмотрения дела и другие документы могли потом быть использованы в судебном процессе в Нидерландах. Как известно, штаб-квартира Royal Dutch Shell находится в Гааге.

Esther Kiobel заявляет, что компания, пребывая в сговоре с правительством Нигерии, совершила ряд убийств и нарушений прав человека народности Огони в Нигерии. По ее словам, убийство активистов стало неизбежным из-за их расследования, проведенного против Royal Dutch Shell и активных протестов против ее деятельности в стране. Добыча нефти велась со существенными нарушениями экологического законодательства, что сильно вредило окружающей среде и создавало угрозу для жизни нигерийцев, однако правительство закрывала на это глаза, получая взятки. Компания отрицает все обвинения и настаивает на законности своего бизнеса.

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