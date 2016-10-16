Дуда: «Вышеградская четверка» выступит против «Северного потока 2»

Польша, Словакия, Венгрия и Чехия, входящие в так называемую «Вышеградскую четверку», выступают против реализации проекта «Северный поток 2», о чем сегодня заявил Анджей Дуда, президент Польши.
Как сообщает replyua.net cо ссылкой на РБК-Украина, Дуда отметил, что лидеры четырех государств объединяются и выступают против строительства газопровода «Северный поток 2», поскольку он не имеет никаких экономических обоснований и является только политическим проектом. По словам польского президента, Польша, Словакия, Чехия и Венгрия абсолютно едины в своей позиции и считают, что эффективная энергетическая политика возможна лишь при реальной диверсификации источников поставок топлива. Напомним, что ранее глава украинского «Нафтогаза» заявил о том, что Евросоюз имеет право отказаться от реализации этого масштабного проекта, чтобы не нарушить так называемый принцип солидарности.
В Украине подчеркнули, что российский «Газпром» не должен становиться монополистом на энергетическом рынке. «Северный поток 2» - это проект, который предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут в обход Украины в Европу. Мощность проекта может достигать 55 миллиардов кубических метров газа ежегодно.
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