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У Туреччині невідомі обстріляли трасу Анталія-Кемер

У Туреччині невідомі обстріляли трасу Анталія-Кемер
Сьогодні, 14-го жовтня, невідомі бойовики в масках провели ракетну атаку на трасі Анталія-Кемер, пошкодивши будівлю магазину з рибними товарами. Про це пише агентство «Hurriyet daily news», передає replyua.net.

Невідомі особи з гірської місцевості відкрили вогонь ракетами по трасі Анталія-Кемер. Проте жоден снаряд не влучив у ціль: перший потрапив в порожню місцевість, інший – влучив у продовольчий магазин. Також бойовики кинули вибуховий пристрій по вантажівці, яка рухалася даною трасою, але вийшло це не дуже вдало і вибухівка пролетіла мимо. В результаті проведеної атаки серед бойовиків та інших людей постраждалих немає. Наразі турецька влада почала операцію з пошуку невідомих зловмисників. Також зазначається, що на даний момент жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за даний інцидент. Правоохоронні органи Туреччини також не називають жодних припущень. Наразі рух по вищезазначеній трасі тимчасово призупинено, проводиться опитування очевидців.

Анталія – одне з найпопулярніших туристичних міст Туреччини. Проте у поточному році кількість туристів у ньому різко скоротилася у зв’язку з терактами. Однак, як зазначалося, кількість туристів з України збільшилась вдвічі.

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