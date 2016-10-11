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Питання відставки президента ПАРЄ буде залежати від його подальших слів щодо РФ - Ар'єв

Питання відставки президента ПАРЄ буде залежати від його подальших слів щодо РФ - Ар'єв
Глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Ар’єв Володимир повідомив, що його колеги тісно обговорюють питання про можливість дострокової відставки президента Ради Педро Аграмунта, який виступає за повернення російської делегації до ПАРЄ та зняття санкцій з Російської Федерації через анексію Криму. Про це він розповів під час розмови з представником «ЄП» у Страсбургзі, передає replyua.net.

Цим він підтвердив заяву першого віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко про те, що процес звільнення президента ПАРЄ ще не розпочинався. Проте в свою чергу представники української підгрупи, за словами Ар’єва готують юридичну основу для цього процесу.

«Таке питання було зароджене серед наших представників в асамблеї та представниками Європейської народної партії», - зазначив він. Ар’єв зауважив, що саме ця політична сила представляла Аграмунта на посаду президента ПАРЄ. Він зауважив, що наразі остаточного рішення щодо дати початку процедури дострокового звільнення керівника Ради ще немає. «Насправді все буде залежати від того, як він буде себе поводити: чи буде і надалі лобіювати скасування санкцій з РФ, яка незаконно анексувала Крим та веде військову агресію проти України на Донбасі», - наголосив Ар’єв.

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