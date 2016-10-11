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Комісар Ради Європи не поїде до Росії через забаганки Москви

Комісар Ради Європи не поїде до Росії через забаганки Москви
Як стало відомо replyua.net з матеріалів «Радіо Свобода» Нілс Муйжнієкс, який курує при Раді Європи напрямок прав людини, скасував запланований раніше візит до Російської Федерації.

Саме таку інформацію було оприлюднено сьогодні, одинадцятого жовтня 2016 року. Так, міжнародний чиновник заявив, що причиною відмови від запланованого візиту стала деструктивна позиція Москви. Наприклад, під час обговорення і підготовки до цього заходу, які тривали кілька місяців, російська сторона вимагала, аби тривалість перебування комісара на території держави обмежилась сорока восьми годинами, а місце перебування – виключно столицею.

Муйжнієкс наголосив, що така програма візиту є неприйнятною, адже не дозволить йому реалізувати всі поставлені цілі. Наприклад, крім зустрічей з державними органами, йому також потрібно поговорити з представниками громадських організацій та відвідати місця порушення прав людини, які можуть знаходитись і за межами Москви. Як стверджує комісар, ця програма є ідентичною для всіх держав, і застосування до РФ окремих правил є несправедливим. За словами чиновника, поки російська влада не змінить своєї позиції, він буде здійснювати моніторинг дотримання прав людини ззовні.

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