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Меркель чекає на вечерю 19 жовтня лідерів країн "нормандської четвірки"

Меркель чекає на вечерю 19 жовтня лідерів країн "нормандської четвірки"
Канцлер Німеччини Ангела Меркель запрошує глав держав «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція, Російська Федерація) на спільну вечерю в Берліні, яка має відбутися 19-го жовтня. Про це сьогодні, 11-го жовтня, розповів посол Росії у Франції Орлов Олександр під час радіоефіру «Ероп-1», інформує «Інтерфакс», передає replyua.net.

«Так, можу підтвердити дану інформацію. Дійсно, канцлер Ангела Меркель запрошує лідерів країн «нормандського формату» на спільну вечерю, яку заплановано на 19-те жовтня цього року», - зазначив він. Дещо раніше помічник російського президента Ушаков Юрій повідомляв про те, що 19-го жовтня у Берліні можливо відбудеться зустріч лідерів держав «нормандської четвірки».

«Запропоновано 19-те жовтня. Зустріч має відбутися у Берліні», - повідомляв він, відповідаючи на питання кореспондентів про дату та місце проведення наступної зустрічі «нормандського формату». Про цю саму дату говорив і міністр закордонних справ Франції днем раніше. Проте українські дипломати кажуть, що Україна не погодилася на участь у даному заході, оскільки «спочатку потрібно погодити «дорожню карту», за якою буде дотримуватися режим припинення вогню на Донбасі».

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