Меркель чекає на вечерю 19 жовтня лідерів країн "нормандської четвірки"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель запрошує глав держав «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція, Російська Федерація) на спільну вечерю в Берліні, яка має відбутися 19-го жовтня. Про це сьогодні, 11-го жовтня, розповів посол Росії у Франції Орлов Олександр під час радіоефіру «Ероп-1», інформує «Інтерфакс», передає replyua.net.
«Так, можу підтвердити дану інформацію. Дійсно, канцлер Ангела Меркель запрошує лідерів країн «нормандського формату» на спільну вечерю, яку заплановано на 19-те жовтня цього року», - зазначив він. Дещо раніше помічник російського президента Ушаков Юрій повідомляв про те, що 19-го жовтня у Берліні можливо відбудеться зустріч лідерів держав «нормандської четвірки».
«Запропоновано 19-те жовтня. Зустріч має відбутися у Берліні», - повідомляв він, відповідаючи на питання кореспондентів про дату та місце проведення наступної зустрічі «нормандського формату». Про цю саму дату говорив і міністр закордонних справ Франції днем раніше. Проте українські дипломати кажуть, що Україна не погодилася на участь у даному заході, оскільки «спочатку потрібно погодити «дорожню карту», за якою буде дотримуватися режим припинення вогню на Донбасі».
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