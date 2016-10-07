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В Європі вже придумали що ввійде в новий пакет санкцій проти Росії

В Європі вже придумали що ввійде в новий пакет санкцій проти Росії
Представники Європейського парламенту підтвердили, що однією із складових нових обмежувальних заходів щодо Російської Федерації може стати призупинення проекту «Північний потік-2», - про це replyua.net інформує з посиланням на Цензор.нет.

Так, очільник прес служби євродепутата Манфреда Вебера Педро Лопес де Пабло сьогодні, сьомого жовтня 2016 року, повідомив журналістам, що голова фракції Європейської народної партії висунув таку пропозицію двома днями раніше. Але чиновник наголосив, що Європейський парламент обговорює санкції лише в рамках загальнополітичної дискусії, а остаточне рішення буде прийняте Радою ЄС на рівні очільників зовнішньополітичних відомств.

Нагадаємо, Північний потік-2 – газопровід, який за проектом має з’єднати російське та німецьке узбережжя Балтійського моря аби транспортувати туди блакитне паливо. Таким чином Російська Федерація хоче диверсифікувати шляхи постачання газу в Європу і оминути українські території. Низка європейських та національних інституцій вже засудили такий проект газопроводу, але Росія не залишає надій його побудувати. Двома днями раніше, імовірно – з метою лобіювання, керівником проекту став екс-федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер.

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