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Полячки протестують проти заборони абортів

Полячки протестують проти заборони абортів
Сьогодні, 3-го жовтня, з самого рану у Польщі проходять мітинги проти заборони абортів, у якому беруть участь тисячі жінок. Вони називають свій протест «акцією застереження польської влади». По іншому «Загальнопольський страйк», повідомляє польське агентство Dziennik Zachodni, передає replyua.net.

Сьогодні безліч полячок не вийшли на роботу, скориставшись своєю відпусткою чи можливістю взяти день відгулу для догляду за дитиною. Також значна кількість жінок вийшла на роботу лише на незначний період часу, а пізніше також приєдналася до масового протесту. Учасниці акції виражають свій протест проти заборони влади робити аборти.

Як відомо, минулого тижня Польський сейм відправив на доопрацювання законопроект щодо повної заборони на аборти, відхиливши пропозицію лібералів на компромісний дозвіл переривання вагітності. «Ми не будемо сидячи склавши руки дивитися на те, що відбувається з правами жінок у нашій країні. Сьогодні ми вийшли виразити свій протест, і водночас попередити нашу владу про можливі наслідки», - заявила організатор протесту, член Фундації позитивних змін. За словами соціологів, деякі жінки просто не усвідомлюють того, що аборт – це вбивство, покарання за яке у «цивілізованих країнах» ще не придумали.

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02 окт 2016
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В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

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