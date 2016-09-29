В ЕС наконец-то поняли, что с кремлевской пропагандой надо бороться

Как сообщает replyua.net, датской издание «Arbejderen» сегодня пишет о том, что Европейский союз наконец-то начал отслеживать и анализировать информацию, распространяемую в Европе прокремлевским СМИ.
Обязанности по осуществлению этой деятельности были возложены на новую структуру – East StratCom Task Force, входящую в состав Европейской службы внешнеполитической деятельности. В ведомстве работают одиннадцать сотрудников, подчиняющихся напрямую Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам Федерике Могерини. Эти служащие тщательно анализируют все средства массовой информации, действующие на территории Европейского союза и регистрируют те, которые позволяют себе распространять кремлевскую дезинформацию.
Как пишет «Arbejderen», подразделение Европейской службы внешнеполитической деятельности «пылесосило» СМИ в ЕС в течение года – главы стран-членов Европейского союза одобрили создание этого органа в прошлом сентябре. При этом, проверке подвергались и информационные агентства, действующие за пределами союза. Согласно отчету группы, ими были обнаружены 2500 статей, содержащие прокремлевскую пропаганду, и на все 2500 материалов были написаны опровержения. По неофициальным данным на это ведомство Европейского союза работают около четырех с половиной сотен негосударственных организаций, журналистов, аналитиков, блогеров и подобных активных участников информационного пространства в более чем тридцати странах. Все эти внештатные сотрудники, фактически, осуществляют неофициальный контроль над СМИ в ЕС и других странах. Отчеты о работе Европейской службы внешнеполитической деятельности публикуются каждую неделю в двух информационных бюллетенях с соответствующими названиями «The Disinformation Review» и «The Disinformation Digest». Также ведомство реагирует на активность прокремлевских элементов в социальных сетях, в частности – Twitter и Facebook, публикую посты-опровержения.
Ценность и важной работы Европейской службы внешнеполитической деятельности поняли пока не все – один из профессоров датского ВУЗа на факультете культуры и коммуникации полагает, что деятельность такого рода «сомнительна и неприятна, а также создает проблемы». По мнению ученого, такие действия Европейского союза граничат с нарушением закона о свободе слова, потому что понятие «прокремлевские» слишком субъективно. Профессор подчеркивает: «В демократической стране нет места для подобных ведомств, фактически, осуществляющих своего рода цензуру. Пропуская всю информацию, поданную СМИ через этот сомнительный фильтр, государство нарушает конституционные права граждан и четкие принципы конституции». Также ученый напомнил, что для опровержения неправдивой информации давно придумали всем известные механизмы защиты – любое средство массовой информации, распространяющее дезинформацию можно привлечь к ответственности через суд, а также заставит СМИ опубликовать опровержение. Датский профессор полагает, что у Европейского союза нет никого права решать, что на самом деле произошло в Украине, а что нет – Кремлю или европейским СМИ может быть виднее.
Следует отметить, что с позицией датского профессора можно поспорить, прежде всего потому, что East StratCom Task Force действует законно, не нарушая прав ни одного человека в Европейском союзе. Если бы это ведомство запрещало публикацию прокремлевских материалов или давило на СМИ, с целью заставить их опубликовать опровержения – это было бы нарушением свободы слова и цензурой. Однако, это подразделение Европейской службы внешнеполитической деятельности не делает ничего, кроме создание альтернативной информации. По сути, оно никого не заставляет верить конкретной статье или изданию, или же не верить – оно просто предоставляет на суд читателя другую, более обоснованную версию. А решение о том, что правда, а что – нет, будет принимать уже сам читатель. При этом, России стоит только позавидовать ЕС в том, что граждане европейских стран скорее поверят государственному органу и его изданиям, содержащим опровержения, чем частным СМИ – это лишний раз доказывает, что у европейцев больше доверия к органам власти своих стран, чем у россиян.
Стоит только порадоваться за Европейский союз, нашедший такой законный и эффективный способ борьбы с пророссийской пропагандой, запустившей свои щупальца в европейские страны. С большой долей уверенности можно предположить, что некоторые люди, работающие на ведомство, являются волонтерами и публикую опровержения добровольно – у информационной войны свои правила. Не стоит также забывать, в что в этой войне старые правила об опровержениях через суд уже не работают – современный мир слишком динамичен для подобных долгих механизмов.
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