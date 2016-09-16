Болгария попросила у ЕС 160 миллионов евро финансовой помощи

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, власти Болгарии сегодня заявили, что обратились к Европейской Комиссии с требованием предоставить 160 миллионов евро финансовой помощи для борьбы с потоком мигрантов. Болгарские чиновники объяснили, что нуждаются в защите государственной границы от непрерывного потока беженцев и мигрантов, пытающих прорваться в страну.
Заместитель премьер-министра Болгарии сегодня заявила, что в течение прошлого года в Болгарию прибыли более миллиона мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Многие из них стремятся попасть в богатые страны ЕС, просто пройдя через ее территорию. Небогатая страна-член Европейского союза построила высокий забор на своей южной границе и организовала сотрудничество с пограничными службами Турции для того, чтобы препятствовать попаданию мигрантов на свою территорию. Однако, несмотря на эти меры, наплыв мигрантов не уменьшается.
Премьер-министр Бойко Борисов выступил с заявлением о необходимости предоставления финансовой помощи во время саммита глав стран ЕС, проходящего в Братиславе. «Мы подали в Еврокомиссию три заявки на общую сумму в 160 миллионов евро. Также мы попросили технической поддержки в виде создания современных систем видеонаблюдения, а также усиления за счет сотрудников спецслужб других стран ЕС», - сообщили в пресс-центре правительства Болгарии.
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