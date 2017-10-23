Эксперт: закон о медреформе сырой и рассчитан явно не на Украину

Верховная Рада большинством голосов проголосовала медреформу и уже сейчас можно сказать, что закон сырой и рассчитан явно не на Украину. Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге высказал израильский политический эксперт Соломон Манн. Он отмечает, что принятие этого закона приведет к тем же последствиям что и «Обамакеа» в США – цены на медицинские услуги взлетят, появятся фирмы-прокладки по вымыванию денег из бюджета, никакой экономии для государства от принятия этого закона не будет, просто обогатятся ушлые мошенники, имеющие своих людей в медицинских структурах.
По мнению Манна, гражданам будет просто раза в два хуже. Прежде, чем принимать такие законы, лучше было бы просто обнулить бюджеты здравоохранения, ничего не меняя в законодательной базе.
«Тем не менее, надо сказать что для любой другой страны закон выглядит вполне прилично и учитывает опыт передовых стран в организации медицинского обеспечения граждан. Госпожа Супрун честно и хорошо отработала свои обязанности как врач и как гражданин. К сожалению, она не отработала аспект возможности обходить закон», – резюмировал эксперт.