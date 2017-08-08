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Трамп и Польша имеют огромный «зуб» на Порошенко, – эксперт

Трамп и Польша имеют огромный «зуб» на Порошенко, – эксперт
Уже стало понятно, по какому документу Михеил Саакашвили покинул США и въехал в Польшу. Это якобы анулированный украинский паспорт. Иными словами и США и Польша абсолютно игнорировали поступающие из Украины сведения о лишении Саакашвили гражданства. Основания для этого конечно имеются: согласно международным правилам человека нельзя лишить гражданства, если у него нет иного – в таком случае от гражданства можно только отказаться. Это очень сложный правовой момент, и конечно тут возможны споры и препирательства. Об этом в своем блоге пишет известный израильский политический эксперт Соломон Манн.

Эксперт обращает внимание на страны, которые решили не взять во внимание позицию официального Киева о лишении Саакашвили гражданства: США, где президент Дональд Трамп и Польша – новый близкий союзник Дональда Трампа. По мнению Соломона Манна, Трамп и Польша имеют огромный «зуб» на Порошенко и совершенно не доверяют по этой причине Украине. В настоящий момент, когда ведутся переговоры о завершении украино-российского конфликта и любое действие со стороны Киева может помешать переговорам.

По словам аналитика, о том, что развязка конфликта близка свидетельствуют сразу несколько новостей. Во-первых, активизировалось перемещение военных в ОРДЛО и подтягивание крупного соединения российской армии к границе. Сегодня Захарченко сказал журналистам, что его армия получила приказ открывать огонь на поражение, в случае «провокаций ВСУ» - иными словами, он заранее оправдывает обострение военных действий. Во-вторых, Госсекретарь Рекс Тиллерсон провел секретные переговоры с Лавровым и как они оба заявили после переговоров – стороны договорились. В-третьих, спецпосланник Госдепа Курт Волкер либо уже в Москве, либо будет там в ближайшие часы. О чем он там будет говорить пока неизвестно, но ранее он побывал уже в Берлине, Париже и Лондоне и по разговорам в этих странах можно догадаться о позиции Запада на переговорах с Москвой. «Собирая в одну корзину все эти новости и прибавляя к ним странности с путешествиями Саакашвили, каждый может сделать сам свой вывод о ближайших событиях, которые нас ожидают. Я этот вывод уже сделал, думаю, он сам собою напрашивается», – подытожил Манн.
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Горячая тема: В Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»

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