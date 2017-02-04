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В Белом доме подтвердили, что Тимошенко слишком «маленький» человек, чтобы на нее тратил свое время Трамп

В Белом доме подтвердили, что Тимошенко слишком «маленький» человек, чтобы на нее тратил свое время Трамп
Известный израильский политический эксперт Соломон Манн пишет о том, что Юлия Тимошенко ухитрилась встретиться с Дональдом Трампом раньше, чем все украинские официальные лица. Через лоббистов «Батькивщины» в США, Тимошенко удалось получить приглашение на благотворительный ужин National Prayer Breakfast в Вашингтоне и там у нее состоялась аж двухминутная беседа с Трампом.

По словам Манна, слухи о предмете разговора весьма противоречивы. Сторонники Тимошенко рассказывают о целом брифинге с десятками вопросов и ответов, а пресс-служба Белого дома напротив, говорит о мимолетной встрече и ссылается на то, что Тимошенко – это не тот уровень, чтобы с ней стал встречаться президент США. «Тем не менее, двухминутный обмен фразами никто не отрицает. Газета Politico утверждает, что Трамп пообещал Юлии Тимошенко не отменять санкции, пока Россия «не оставит в покое Украину». Российские же СМИ очень болезненно восприняли информацию о встрече, утверждая, что, судя по заявлению пресс-службы Белого дома никакой вообще политической подоплеки обмен фразами не носил», – написал Соломон Манн.

Эксперт подчеркивает, что можно многое говорить, но в одном Тимошенко не откажешь – в колоссальной пронырливости и напористости, куда там до нее Саакашвили с его позорным стоянием в кустах.
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